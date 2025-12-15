DR3: Alebbio sbanca Tavernerio e si conferma in vetta

Il week-end ha regalato risultati importanti nel 11° turno del girone E lariano, oggi chiude il derby Playground -SB’83.

Si chiude stasera, lunedì 15 dicembre, con il posticipo Playground Team-SB’83 Cermenate, un 11° turno d’andata davvero pirotecnico nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Si gioca anche stasera in DR3

C’era attesa per il big match d’alta quota a Tavernerio dove la capolista Alebbio Como, ancora una volta, l’ha spuntata in volata e di soli due punti confermando imbattibilità e primato. Dietro si conferma anche la Virtus Cermenate, che in settimana giocherà anche il recupero, mentre fa un passo avanti importante il Senna che ha vinto ieri lo scontro diretto sul campo del Guanzate. Da segnalare nelle retrovie il primo successo stagionale dell’Albavilla sul campo del Mariano. In settimana si gioca il turno prenatalizio ultimo del 2025.

Questo il programma dell’11° turno d’andata, girone E

CDG Erba-GS Villa Guardia 73-69, Turate-Cucciago Bulls 62-56, Virtus Cermenate-Lomazzo 74-60, Tavernerio-Alebbio Como 52-54, Mariano-Albavilla 54-63, domenica 14 Guanzate-Senna 49-55; lunedì 15 Playground-SB’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 22; Virtus Cermenate 20; Tavernerio 18; Senna 14; Guanzate, Playground Team, Cucciago Bulls 12; CDG Erba 10; ABC Lomazzo 8; Villa Guardia, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 2.