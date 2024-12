DR3: anticipo indigesto per Lomazzo, stasera il derby Cermenate-Cantù

Ultimi impegni prima della sosta natalizia per le squadre brianzole impegnate nel campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Oggi puntato sul derby di fondo in DR3

Ieri sera, mercoledì 11 dicembre, nel girone G si è giocato il primo anticipo che ha visto il Lomazzo arrendersi in casa al 5 Fuori Giussano corsaro per 47-78. Stasera, invece, altre due gare tra cui spicca il derby sul fondo SB'83 Cermenate-Btf Cantù. Domani, venerdì 13 dicembre, fari puntati sul big match Tavernerio-Erba, Senna-Mariano e Albavilla-Leopandrillo. Chiuderà il cartellone il posticipo domenicale che vedrà il Playgound Team salire in Valtellina ospite del Chiavenna.

Il cartellone del 10° turno girone G

Mercoledì 11 Lomazzo-Giussano 47-78; giovedì 12 SB’83 Cermenate-Btf Cantù, Alebbio-Sampietrina; venerdì 13 Tavernerio-CDG Erba, Albavilla-Leopandrillo Cantù, Senna-Sant’Ambrogio Mariano; domenica 15 ore 19.30 Chiavenna-Playground team.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 18; Tavernerio, Sant'Ambrogio Mariano 16; Alebbio Como, 5 Fuori Giussano 12; Senna 10; Chiavenna, Sampietrina 8; Albavilla, Leopandrillo Cantù, Playground Team, Lomazzo 6; SB'83 Cermenate 4; Btf Cantù 0.