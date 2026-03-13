DR3: Cermenate batte Senna, Erba doma i Bulls di Cucciago

Doppio successo casalingo nel giovedì sera del girone E lariano: oggi altri due derby.

Doppio successo casalingo nelle partite del giovedì sera nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Doppio successo in DR3

Vittoria pesante quella conquistata in volata dalla Virtus Cermenate che ha regolato il Senna agganciando momentaneamente al secondo posto il Tavernerio a quota 34. Più largo il successo a domicilio centrato dai giovani di Erba che hanno “matato” i Tori di Cucciago. Stasera due sfide interessanti: il mai banale derby Tavernerio-Albavilla e la sfida Mariano-Playground Team.

Il cartellone dell’8° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 11 marzo Alebbio-Villa Guardia 57-70, Lomazzo-SB’83 Cermenate 78-66; giovedì 12 CDG Erba-Cucciago Bulls 82-66, Virtus Cermenate-Senna 49-47; venerdì 13 Tavernerio-Albavilla, Mariano-Playground; domenica 15 ore 20.30 Osg Guanzate-Basket 2000 Turate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 36, Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 34; Senna 24, Playground Team, Lomazzo, GS Villa Guardia 22; Cucciago Bulls, Osg Guanzate, Cdg Erba 20; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla, Basket 2000 Turate 4.