Che botti in DR3: Tavernerio e  SB’83 vincono i derby, Albavilla stoppa il Playground

Si è aperto con i fuochi d’artificio il girone di ritorno nel campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Emozioni in DR3

Almeno nel girone E lariano dove ieri sera, giovedì 22 gennaio, i tre anticipi hanno regalato emozioni e sfide molto interessanti con esiti non scontati. A cominciare dal derby giocato a Erba dove i padroni di casa dopo un ottimo avvio sono stati recuperati e battuti in volata dal Tavernerio che ora aggancia momentaneamente in vetta l’Alebbio Como. Gara combattuta anche il derby di Cermenate dove la SB’83 è stata capace di sorprendere e stoppare la favorita Virtus che perde terreno dalla vetta. Colpo pesante anche quello messo a segno dall’Albavilla di coach Francesco Verduzzo corsaro sul campo del Playground Team. Stasera il cartellone continua con tre sfide a Turate, Senna e Mariano che ospita la capolista Alebbio. Il turno si chiuderà domenica con il posticipo Guanzate-Lomazzo.

Il cartellone completo del 1° turno di ritorno

Giovedì 22 gennaio Cdg Erba-Tavernerio 56-71, Playground Team-Albavilla 50-53, SB’83 Cermenate-Virtus Cermenate 54-52, venerdì 23 Basket 2000 Turate-Villa Guardia, Senna-Cucciago, Mariano-Alebbio; domenica 25 ore 20.30 Osg Guanzate-Abc Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como, Basket Tavernerio 24; Virtus Cermenate, 22; Playground Team 18; Senna 16; Osg Guanzate 14; Cucciago Bulls, Cdg Erba, Abc Lomazzo 12; GS Villa Guardia 10; SB’83 Cermenate 8; Sant’Ambrogio Mariano Comense 6; Albavilla 4; Basket 2000 Turate 2