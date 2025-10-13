DR3: colpi esterni domenicali per Tavernerio e Alebbio Como

Tutti i risultati del 2° turno del girone E che si è chiuso con i posticipi.

Il doppio posticipo domenicale ha regalato un doppio colpo esterno nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3.

Vittorie importanti in DR3

Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, le ultime due gare del 2° turno d’andata del girone lariano hanno visto le importanti vittorie corsare sia del Tavernerio che è andato a sbancare il campo di Mariano Comense che dell’Alebbio Como che ha espugnato il parquet del Guanzate confermandosi così in vetta. Già mercoledì sera si tornerà in campo con due anticipi Alebbio-Turate e Lomazzo-Playground Team.

Risultati del 2° turno d’andata, girone E

Giovedì 9 ottobre ore 20-15 Cucciago-Pallacanestro Albavilla 74-69, 21-15 Erba-Virtus Cermenate 59-64, Playground Team-Villa Guardia 64-61, SB’83 Cermenate-Senna 52-60, venerdì 10 ore 21.15 Basket 2000 Turate-Lomazzo 64-85, domenica 12 ore 20.30 Osg Guanzate-Alebbio 56-64, Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio 44-81.

La classifica aggiornata del girone E

Playground, Senna, Virtus Cermenate, Alebbio, Tavernerio, 4; Guanzate, Villa Guardia, Cucciago Bulls, ABC Lomazzo 2; S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla, Erba 0.

Programma del 3° turno d’andata, DR3

Mercoledì 15 ottobre ore 21.30 Alebbio-Turate, Lomazzo-Playground Team; giovedì 16 ore 21.15 Tavernerio-Guanzate, Virtus Cermenate-Mariano, Cdg Erba-SB’83 Cermenate, venerdì 17 ore 21 Villa Guardia-Cucciago Bulls, Albavilla-Senna.