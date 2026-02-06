DR3: Colpi esterni per Lomazzo e Villa Guardia, SB’83 batte e aggancia Erba

Ieri sera tre anticipi hanno aperto il 3° turno di ritorno del girone E lariano.

Ha preso il via il 3° turno di ritorno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, che non ha lesinato colpi di scena.

Colpi esterni in DR3

Di ieri sera, fa notizia soprattutto la sconfitta casalinga subita dal Playground Team per mano di un ottimo Lomazzo. Colpo esterno anche del Villa Guardia che ha sbancato il campo dei Cucciago Bulls. A segno in casa invece SB’83 Cermenate che doma Erba e l’aggancia in classifica. Stasera la palla passa alla capolista Alebbio Como nel testacoda sul campo del Turate mentre si annunciano interessanti anche le sfide a Senna e Mariano. Il cartellone si chiuderà domenica sera con un posticipo tutto da giocare e seguire: Guanzate-Tavernerio.

Il cartellone del 3° turno del ritorno nel girone E

Giovedì 5 Cucciago Bulls-Villa Guardia 56-60, Playground Team-Lomazzo 65-83, SB’83 Cermenate-Cdg Erba 85-80; venerdì 6 Turate-Alebbio, Senna-Albavilla, Mariano-Virtus Cermenate; domenica 8 ore 20.30 OSG Guanzate-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 28; Basket Tavernerio 26; Virtus Cermenate 24; Playground Team, Senna 20; Osg Guanzate, Lomazzo 16; Cucciago Bulls 14; Cdg Erba, GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 12; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.