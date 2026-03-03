DR3: duello in vetta tra Alebbio e Tavernerio, tallonate da Cermenate

Nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, vertice conteso.

Duelli in DR3

Il 6° turno di ritorno di DR3 ha confermato il duello al vertice che vede protagoniste Alebbio Como e Tavernerio entrambe a segno e appaiate a quota 34. Dietro non molla la Virtus Cermenate che in volata ha domato il Playground. Sul fondo invece Turate resta ultimo da solo preceduto da Albavilla e Mariano.

I risultati 6° turno di ritorno del Girone E

Lomazzo-Albavilla 84-69, Alebbio-Senna 67-56, Cdg Erba-Turate 73-62, Virtus Cermenate-Playground Team 65-64, Villa Guardia-SB’83 Cermenate 88-80, Tavernerio-Cucciago 59-48, Sant’Ambrogio Mariano-Guanzate 56-67.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como, Basket Tavernerio 34; Virtus Cermenate 32; Senna 22; Playground Team, Lomazzo 20; Cdg Erba, Cucciago Bulls, Osg Guanzate, GS Villa Guardia 18; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del Girone E

Giovedì 5 marzo ore 20 Cucciago-Virtus Cermenate, ore 21.15 Playground Team-Erba, 21.30 SB’83-Guanzate; venerdì 6 ore 21 Villa Guardia-Lomazzo, 21.15 Turate-Mariano, Albavilla-Alebbio Como, 21.30 Senna-Tavernerio.