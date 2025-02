DR3: marcia incontrastata di Erba, in scia Mariano e Tavernerio

Tempo di archiviare i risultati del 2° turno di ritorno, nel girone G del campionato di DR3 arriva la nuova tornata.

Erba comanda in DR3

Oggi, mercoledì 12 febbraio, un interessante Lomazzo-Leopandrillo Cantù aprirà il 3° turno di ritorno di Divisione Regionale 3 in un girone dove comanda sempre in solitaria il CDG Erba che tornerà in scena già giovedì sera, domani, ospite della Sampietrina e in contemporanea sarà protagonista anche la seconda forza Mariano, attesa dal derby sul campo del Playground Team. Derby sul fondo invece SB'83 Cermenate-Senna.

I risultati del 2° turno di ritorno del girone G

Giussano-Playground 71-59, CDG Erba-Leopandrillo Cantù 62-43; Tavernerio-SB’83 Cermenate 74-48, Sant'Ambrogio Mariano-Sampietrina 64-51, Albavilla-Chiavenna 43-65, Senna-Btf Cantù 60-48, Alebbio Como-Lomazzo 58-55.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone G, DR3

Mercoledì 12 febbraio Lomazzo-Leopandrillo Cantù; giovedì 13 Basket’83 Cermenate-Senna, Playground Team-Mariano, Sampietrina-CDG Erba; venerdì 14 Tavernerio-Chiavenna, Alebbio Como-Albavilla; domenica 18 Btf Cantù-5 Fuori Giussano.

La classifica aggiornata del girone G

CDG Erba 30; Sant'Ambrogio Mariano, Tavernerio 26; Alebbio Como 24; 5 Fuori Giussano, Senna 18; Chiavenna 14; Sampietrina, Playground Team, Lomazzo, Albavilla 10; Leopandrillo Cantù 8; SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.