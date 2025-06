DR3: conto alla rovescia per la sfida finale Erba-Mariano

Si avvicina la sfida finale tra Erba e Mariano In DR3, Divisione Regionale 3: è ancora tutto aperto.

Sfida aperta in DR3

"Ma che domenica bestiale..." cantava Fabio Concato e tranquillamente potrebbe anche essere la colonna sonora ideale della giornata che attende in questo fine settimana CDG Erba e Sant'Ambrogio Mariano Comense che si affronteranno per la sfida decisiva della finale playoff del campionato di Divisione Regionale 3. Domenica 15 giugno alle ore 18 sul parquet del PalaErba (arbitri Tanzi-Puglisi) andrà in scena la gara di ritorno della finalissima che metterà di fronte i padroni di casa diretti da coach Davide Colombo e il Sant'Ambrogio Mariano guidato da coach Emanuele Agazzi. Proprio la squadra marianese parte dal + 4 conquistato con il successo nel match d'andata di venerdì scorso a domicilio per 64-60.

Le parole di coach Agazzi

Un leggero vantaggio ma che lascia tutto aperto per la vittoria finale e la promozione in DR2 come sa bene proprio coach Agazzi che vive così questa vigilia importante in casa biancorossa: "E’ una finale e noi abbiamo vinto solo il primo round e il vantaggio di 4 punti lascia aperti tutti i giochi a qualsiasi soluzione. Domenica nel match di ritorno dovremo stare molto attenti e soprattutto lavorare ancora bene in difesa per poi riuscire a sviluppare i nostri attacchi e provare così a realizzare il sogno promozione".

Sul fronte opposto ci crede anche Davide Colombo coach di Erba che inquadra così la serie: "In gara 1 non abbiamo giocato al meglio, merito dei nostri avversari che sono stati più solidi. Adesso però giocheremo in casa la gara di ritorno e fortunatamente saremo al completo. Sono convinto che se saremo meno superficiali e più continui per tutta la gara, per tutti i 40’ e se necessario anche oltre, potremo dire la nostra. La serie è ancora apertissima non resta che giocare e vedere come andrà a finire".

Il programma della serie Finale dei playoff tabellone G, DR3

Gara 1 venerdì 6 giugno Sant'Ambrogio Mariano-Erba 64-60

Gara 2 domenica 15 al PalaErba ore 18 Cdg Erba-Sant'Ambrogio Mariano Comense