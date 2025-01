DR3: derby corsari per Mariano, Senna e Albavilla

Giovedì di derby nel girone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3. Oggi tocca all'Alebbio Como.

Tre derby andati a segno in DR3

Dopo il successo nell'anticipo messo a segno dalla capolista Erna, ieri sera, giovedì 30 gennaio, ha risposto con pari moneta anche il Sant'Ambrogio Mariano che è andato a sbancare la tana del Leopandrillo Cantù confermandosi al secondo posto, in attesa del Tavernerio che giocherà il posticipo domenicale contro il Btf. Ieri colpi corsari pesanti anche per Senna, che ha vinto il derby brianzolo sul campo del Playground Team, e per l'Albavilla a segno a Cermenate. Oggi tocca all'Alebbio Como contro Chiavenna.

Programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone G

Mercoledì 29 Lomazzo-Erba 65-70; giovedì 30 SB’83 Cermenate-Albavilla 57-65, Playground-Senna 53-73, Sampietrina-Giussano 45-57, Leopandrillo Cantù-S. Ambrogio Mariano Comense 52-74; sabato 1 febbraio ore 18 Alebbio Como- Chiavenna; domenica 2 febbraio alle ore 21.15 Btf Cantù-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

CDG Erba 28; Sant'Ambrogio Mariano 24; Tavernerio 22; Alebbio Como 20; 5 Fuori Giussano, Senna 16; Chiavenna 12; Sampietrina, Playground Team, Lomazzo, Albavilla 10; Leopandrillo Cantù 8; SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.