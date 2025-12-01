DR3: domenica da leoni per l’OSG, batte il Playground e sale al quarto posto

Il posticipo domenicale del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, esalta l’OSG.
Quarto posto per l’OSG in DR3
Guanzate, vincendo il big match casalingo contro il Playground Team, sale al quarto posto candidandosi a un ruolo da protagonista nel torneo ora comandato dalla capolista solitaria Alebbio Como. Dietro Tavernerio aggancia la Virtus Cermenate che però dovrà recuperare la sfida con Albavilla. Sorridono anche Senna e Cucciago.
Il programma del 9° turno d’andata del girone E
Mercoledì 26 novembre Alebbio Como-Lomazzo 66-51, venerdì 28 Basket 2000 Turate-SB’83 Cermenate 77-62, Tavernerio-Villa Guardia 77-66, Sant’Ambrogio Mariano-Cucciago Bulls 58-69, Senna-Erba 68-59, domenica 30 ore 20.30 Guanzate-Playground Team 60-53, 18 dicembre Virtus Cermenate-Albavilla,.
La classifica aggiornata del girone E, DR3
Alebbio Como 18; Virtus Cermenate, Tavernerio 16; Guanzate 12; Playground Team, Senna 10; ABC Lomazzo, Cucciago Bulls 8; Villa Guardia, CDG Erba, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.
Il programma del 10° turno d’andata del girone E
Mercoledì 3 dicembre ore 21.30 Lomazzo-Tavernerio; giovedì 4 ore 20 Cucciago-Guanzate, 21.30 Sb’83 Cermenate-Alebbio, venerdì 5 ore 21 Villa Guardia-Virtus Cermenate, 211.5 Albavilla-Erba, 21.30 Senna-Mariano; martedì 9 ore 21.30 Playground Team-Basket 2000 Turate.