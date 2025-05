DR3: doppio colpo, Tavernerio sbanca Senna e Cermenate espugna Albavilla

Nel week-end si sono giocate altre due gare importanti della seconda fase del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

DR3, doppio colpo

Nei playoff colpo esterno per il Tavernerio che è andato a vincere gara 1 dei quarti di finale sul campo del Senna per 55-57. Serie ancora aperta che si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì 15 a Taverenrio. Domani sera, 13 maggio, gara di ritorno della serie Alebbio-Playground con i comaschi che devono ribaltare il -2 dell'andata. E domani sera in campo anche il Mariano che apre la serie sul campo del Giussano mentre giovedì 15 si aprirà il derby Lomazzo-Erba.

Playoff girone G gara andata, DR3

Giovedì 8 ore 21.30 Playground Team-Alebbio Como 66-64 (ritorno il 13 maggio), venerdì 9 maggio Senna-Tavernerio 55-57 (ritorno 15 maggio); martedì 13 maggio 5 Fuori Giussano-Mariano (ritorno 16 maggio); giovedì 15 Lomazzo-Erba (ritorno il 17 maggio).

Al via anche i playout che hanno regalato subito un colpo esterno nella serie tra Albavilla e Cermenate con la SB'83 che ha già fatto saltare il fattore campo. Giovedì sera in campo invece il Leopandrillo Cantù che aprirà la sia serie contro la Sampietrina,

Programma playout salvezza

Albavilla-SB’83 Cermenate gara 1 46-62, gara 2 a Cermenate il 20/5 eventuale gara 3 ad Albavilla il 23/5.

Sampietrina-Leopandrillo Cantù : gara 1 giovedì 15 maggio, gara 2 a Cantù il 23 maggio, eventuale gara 3

Le altre due serie in tabellone: Borsanese-Caronno, Limax-Fernese.