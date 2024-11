DR3: Erba cala il poker vincente, stasera derby Alebbio-Tavernerio

Il CDG Erba guarda tutti dall'alto nel girone G di DR3, Divisione regionale 3.

In DR3 è tempo di derby

La squadra erbese, nella serata di ieri giovedì 31 ottobre, ha piazzato il colpo grosso sbancando il campo del Playground Team, mantenendo imbattibilità e primato solitario in attesa del derby di questa sera, venerdì primo novembre, tra Alebbio e Tavernerio, e i posticipi di domenica. Quella di ieri è stata invece una serata da incubo per l'SB'83 Cermenate travolta in casa dal 5 Fuori Giussano.

Il programma del 4° turno girone G

Martedì 29 ottobre ore 21.30 Sampietrina-Leopandrillo 57-43; mercoledì 30 ore 21.30 Lomazzo-Albavilla 61-65, giovedì 31 ore 21.30 SB'83 Cermenate-Giussano 58-86, Playground Team-Erba 42-70; venerdì 1 novembre Alebbio-Tavernerio; domenica 3 ore 19.30 Chiavenna-Senna, ore 21.15 BTF Cantù-Mariano.

La classifica aggiornata del girone G, in DR3

CDG Erba 8; Alebbio Como, Tavernerio, Mariano, Senna, Giussano 6; Sampietrina, Albavilla, 4; Leopandrillo Cantù Senna, Chiavenna 2; Lomazzo, Btf Cantù, SB'83, Playground Team 0.