DR3: Erba centra il tris, Leopandrllo che doma Lomazzo

DR3: ieri sera si sono giocati due anticipi davvero interessanti del 3° turno del campionato di Divisione Regionale 3 nel girone G.

In DR£ Erba centra il tris

Copertina per il CDG Erba che domando in casa anche la Sampietrina ha inanellato il terzo successo consecutivo che la mantiene da sola in vetta aspettando i risultati del weekend. Da segnalare anche la prima vittoria stagionale del Leopandrillo che si è sbloccato contro il Lomazzo. Oggi fari puntati su ben tre derby in programma a Mariano, Albavilla e Cermenate, mentre domenica 27, a chiudere il cartellone, il Tavernerio ospiterà il Chiavenna per confermare imbattibilità e primato.

Il cartellone del 3° turno girone G

Martedì 22 ottobre ore 21.30 Giussano-Btf Cantù 110-40 8(30-15, 58-24. 92-30); giovedì 24 ore 21.15 Leopandrillo-Lomazzo 65-58, Erba-Sampietrina 57-45; venerdì 25 ore 21.30 Mariano-Playground Team, Senna-SB'83 Cermenate, Albavilla-Alebbio Como, domenica 27 ore 19.30 Tavernerio-Chiavenna.

La classifica aggiornata del girone G, in DR3

CDG Erba 6; Alebbio Como, Tavernerio, Mariano, Senna, Giussano, 4; Leopandrillo Cantù , Sampietrina, Albavilla, Senna, Chiavenna 2; Lomazzo, Btf Cantù, SB'83, Playground Team 0.