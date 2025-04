DR3: Erba e Mariano si confermano al vertice, colpo Senna nel derby

Si è completato ieri sera, giovedì 24 aprile, il penultimo turno di stagione regolare nel girone G di DR3.

DR3, confermati i vertici

In Divisione Regionale 3 successo casalingo per le due prime della classe Erba, che travolge Giussano e si garantisce il primo posto nella griglia playoff alla vigilia dello scontro diretto con Mariano che a sua volta si è sbarazzato del Lomazzo. Colpo esterno del Senna nel derby contro il Leopandrillo Cantù, mentre cade in casa la SB'83 Cermenate per mano del Chiavenna.

I risultati del 12° turno di ritorno del girone G

Martedì 15 aprile ore 21.30 Sampietrina-Tavernerio 56-43, mercoledì 16 ore 21.30 Albavilla-Playgroud Team 42-58; mercoledì 23 Btf-Alebbio Como 55-72; giovedì 24 Erba-Giussano 84-58, Leopandrillo-Senna 67-79, Mariano-Lomazzo 77-58, SB’83 Cermenate-Chiavenna 62-64.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 48; Sant'Ambrogio Mariano Comense 44, Alebbio Como 40; Tavernerio 36; Senna 30; 5 Fuori Giussano 26; Playground Team, Chiavenna 22; Lomazzo 20; Sampietrina 18; SB’83 Cermenate, Albavilla 14: Leopandrillo Cantù 12; Btf Cantù 2.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno del girone G

Lunedì 28 aprile ore 21.15 Tavernerio-Playground Team, martedì 29 Alebbio-SB’83 Cermenate, 5 Fuori Giussano-Leopandrillo, mercoledì 30 Mariano-CDG Erba, Senna-Sampietrina, Lomazzo-Chiavenna, venerdì 2 maggio Albavilla-Btf Cantù.