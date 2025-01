DR3: Erba ha fatto 13, vince con Mariano ed è campione d'inverno

Erba ha fatto 13 ed è campione d'inverno nel girone G di DR3, Divisione Regionale 3.

C'era grande attesa per il big match d'alta classifica in programma ieri sera, giovedì 23 gennaio, al PalaErba dove la squadra locale difendeva il suo primato e la sua imbattibilità contro il Sant'Ambrogio Mariano. Una sfida che non ha deluso e che ha visto gli ospiti partire meglio e allungare subito. Un pronto timeout di coach Colombo ha però frenato la fuga marianese e acceso Erba che ha rimontato e poi preso in mano la gara. Erba dopo l'intervallo è scappata via calando solo nel finale quando Mariano è riuscito a ridurre lo scarto senza però cambiare l'esito della gara meritatamente a favore dei padroni di casa.

Il commento di coach Colombo

Questo il commento di Davide Colombo coach di Erba: "Siamo partiti male ma poi i ragazzi sono stati molto maturi e sono riusciti a recuperare già nel primo quarto chiudendo avanti. Poi abbiamo ingranato e abbiamo giocato una buona gara nonostante un calo nel finale. Penso che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento ma siamo davvero contenti sia per la 13esima vittoria che per questo primato a fine del girone d’andata".

Il commento di Emanuele Agazzi coach di Mariano: "Purtroppo è andata male, sinceramente più per demerito nostro anche se Erba è davvero un’ottima squadra con ottimi giocatori che meritano tanti complimenti. Avevamo preparato un piano gara ben chiaro e siamo partiti subito forte piazzando un parziale di 14-1 ma poi abbiamo subito il loro contro break di 15-0 che ha chiuso il 1° quarto sul 16-14 per loro. Purtroppo dopo l’intervallo non siamo più riusciti a mettere in campo la stessa energia e Erba ha allungato. Nel finale siamo rientrati riducendo lo scarto ma non è bastato e complessivamente loro hanno meritato di vincere. Dispiace non aver continuato il nostro piano partita, pur giocando una buona gara non siamo riusciti a non farli correre. Peccato". Negli altri anticipi importanti successi esterni per Tavernerio e Alebbio che restano al terzo posto a braccetto. Sorride anche Senna mentre cade in casa il Leopandrillo.

Il programma del 13° turno d'andata girone G, DR3

Giovedì 23 gennaio ore 21.15 Erba-Mariano 65-58, Leopandrillo-Giussano 53-60, Playground Team-Tavernerio 50-60, Sampietrina-Senna 33-60, SB'83 Cermenate-Alebbio 45-59; domenica 26 ore 19.30 Chiavenna-Lomazzo; ore 20.45 Btf Cantù-Albavilla.

La classifica del girone G, DR3

CDG Erba 26; Sant'Ambrogio Mariano 22; Tavernerio, Alebbio Como 20; 5 Fuori Giussano 14; Senna 12; Sampietrina, Chiavenna, Playground Team 10; Leopandrillo Cantù, Lomazzo 8; Albavilla, SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.