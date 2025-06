DR3: Erba regola Mariano e vince la finale playoff

La squadra diretta da coach Davide Colombo, ieri sera, ha vinto la gara di ritorno della finale playoff di DR3, Divisione Regionale 3.

Erba in trionfo in DR3

Erba ha superato un generoso Sant'Ambrogio Mariano per 74-56, ribaltando così il -4 subito all'andata. Erba vince quindi il campionato e poco importa se non potrà essere promosso DR2: la prima squadra senior gioca già in Divisione Regionale 1. Resta, infatti, la soddisfazione in tutto l'ambiente erbese di aver vissuto una grande cavalcata come ammette orgoglioso coach Colombo: "Rispetto al match d'andata, ieri abbiamo approcciato meglio, siamo partiti bene e abbiamo vinto tutti i quarti. Siamo stati molto più aggressivi sia in attacco che in difesa anche se forse nel primo tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi. Mariano ci ha creduto e ha giocato al massimo fino alla fine, complimenti a loro ma oggettivamente siamo stati più forti noi. Chiudiamo con una bella vittoria questa grande stagione che ci ha visto perdere solo due partite. Una grandissima annata per un gruppo giovane che doveva partecipare solo per fare esperienza in un campionato Senior ma a un certo punto ci siamo stupiti di ritrovarci primi e imbattuti. Bravissimi quindi i ragazzi per tutta la stagione nonostante alcuni infortuni. Siamo sempre stati sul pezzo nonostante il doppio campionato, anche U19, e sono davvero contento. I ragazzi sono stati davvero super e questa finale è stato il giusto coronamento di una stagione esaltante. Grazie a loro e a tutta la società che mi ha dato l'opportunità di guidarli".

“Onore a Erba"

Sul fronte opposto questa l'analisi di Emanuele Agazzi coach di Mariano: "E' andata male, onore a Erba che è davvero un'ottima squadra. Il campo ha detto che è la migliore e ha meritato di vincere. Per noi arrivare in finale è stato un ottimo risultato considerando che abbiamo cambiato molto nel roster inserendo tanti giocatori nuovi. Ieri siamo partiti malino forse un pò agitati e contratti davanti a un palazzetto pieno. Noi ci credevamo ma purtroppo è andata male. Resta la consapevolezza che siamo i primi nella lista per un eventuale ripescaggio visto che Erba ha il diritto di partecipare ma non potrà farlo nel campionato di DR2. Vediamo cosa succederà".

Il tabellino di Cdg Erba-Sant'Ambrogio Mariano 74-56, DR3

Parziali: 26-20, 42-32, 58-44

Erba: Talamona 2, Ferrante 3, Picarelli 3, Rumi, Arena 11, Baruffini 18, Spinelli 10, Binda 11, Viganò 10, Angelucci, Raguso 1, Stefanoni 5. All. Colombo.

Il programma della serie Finale dei playoff tabellone G

Gara 1 venerdì 6 giugno Sant'Ambrogio Mariano-Erba 64-60.

Gara 2 domenica 15 al PalaErba Cdg Erba-Sant'Ambrogio Mariano Comense 74-56.