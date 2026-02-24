DR3: Erba sbanca Guanzate, in vetta comanda il tandem Alebbio-Tavernerio

Novità nel campionato di DR3, Divisione Regionale 3: alla guida della classifica c’è un tandem.

Il punto in DR3

Domenica sera il posticipo è stato vinto in volata da Erba sul campo del Guanzate si è chiuso il 5° turno di ritorno del girone E del campionato di Divisione Regionale3. Un turno tellurico che ha visto il ko della capolista Alebbio Como a Cucciago ora raggiunta in vetta dal Tavernerio. Dietro si avvicina anche la Virtus Cermenate, corsara a Turate, mentre cadono Playground Team e Senna battuto in casa dal Lomazzo.

I risultati del 5° turno di ritorno del Girone E

Giovedì 19 Cucciago Bulls-Alebbio Como 57-50, Playground Team-Tavernerio 68-72, SB’83 Cermenate-Sant’Ambrogio Mariano 56-57, venerdì 20 Villa Guardia -Albavilla 77-47, Turate-Virtus Cermenate 63-70, Senna-Lomazzo 61-73, domenica 22 ore 20.30 Osg Guanzate-Cdg Erba 62-65.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como, Basket Tavernerio 32; Virtus Cermenate 30; Senna 22; Playground Team 20; Cucciago Bulls, Lomazzo 18; Osg Guanzate, Cdg Erba, GS Villa Guardia 16; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 25 ore 21.30 Lomazzo-Albavilla, Alebbio-Senna, giovedì 26 ore 21.15 Erba-Turate, Virtus Cermenate-Playground Team, venerdì 27 ore 21 Villa Guardia-SB’83, ore 21.15 Tavernerio-Cucciago, 21.30 Mariano-Guanzate.