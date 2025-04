DR3: Erba travolge Tavernerio, colpi importanti per Albavilla e Playground

Giovedì di fuochi d'artificio nel girone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Erba rullo in DR3

Ieri sera, giovedì 3 aprile, c'era molta attesa per il derby d'alta quota tra Erba e Tavernerio. Di fatto però la gara è stata a senso unico con la capolista che non ha fatto sconti ma ha imposto la sua superiorità travolgendo i cugini e mantenendo imbattibilità e primato solitario. Da segnalare il colpo corsaro di Albavilla che ha sbancato il campo del Leopandrillo dopo una sfida pirotecnica. Con questo successo Albavilla aggancia proprio i canturini a quota 12. Importante anche la vittoria casalinga del Playground Team che in volata ha superato il Chiavenna. Stasera, venerdì 4 aprile, fari puntati sul derby Mariano-Senna.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone G

Martedì 1 aprile Giussano -Lomazzo 68-58, giovedì 3 ore 21.15 Erba-Tavernerio 94-58, Leopandrillo-Albavilla 91-97, Playground Team-Chiavenna 50-49; venerdì 4 Sant’Ambrogio Mariano-Senna; domenica 6 ore 21.15 Btf cantù-SB’83 Cermenate; martedì 8 ore 20.30 Sampietrina-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 46; Sant’Ambrogio Mariano Comense 38, Tavernerio, Alebbio Como 34; Senna, 5 Fuori Giussano 26; Lomazzo, Playground Team 20; Chiavenna 18; Sampietrina 16; Leopandrillo Cantù, Albavilla 12; SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.