DR3: fattore campo rispettato, Cermenate e Erba salgono in classifica

Il giovedì sera ha regalato due importanti vittorie a domicilio nel girone E lariano.

Fattore campo rispettato nelle due gare giocate ieri sera per il 4° turno di ritorno del girone E lariano di DR3, Divisione Regionale 3.

Gare di forza in DR3

Importante successo che profuma di playoff per la Virtus Cermenate che ha domato Guanzate agganciando al secondo posto il Tavernerio. Successo pesante anche per il CDG Erba che ha respinto l’assalto del Mariano. Oggi ultime gare del turno a Villa Guardia, Tavernerio e Albavilla.

Il cartellone completo del 4° turno di ritorno del girone E

Mercoledì 11 Lomazzo-Cucciago Bulls 60-70, Alebbio Como-Playground Team 64-61, Giovedì 12 Virtus Cermenate-Osg Guanzate 54-49, CDG Erba-Sant’Ambrogio Mariano 57-48; venerdì 13 Villa guardia-Senna, Tavernerio-Basket 2000 Turate, Albavilla-Sb’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 32; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 28; Senna 22; Playground Team 20; Osg Guanzate, Lomazzo, Cucciago Bulls 16; Cdg Erba 14; GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 12; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.