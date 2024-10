DR3: ieri la CDG Erba ha vinto il primo derby contro Lomazzo 

Ha preso il via ufficialmente il campionato di DR3 e nel girone G, apripista è stato l'anticipo Giussano-Sampietrina finito 58-60.

DR3: via ufficialmente al campionato

E’ andato in scena ieri sera anche il primo derby nostrano CDG Erba-Lomazzo con la giovane squadra di casa diretta da Davide Colombo e Matteo Rini che ha battuto l'ABC per 73-61. Il cartellone, però, regalerà altri quattro derby lariani a Tavernerio, Albavilla, Senna e Mariano Comense mentre domenica chiuderà il posticipo con l'Alebbio Como di scena in Valtellina sul campo del Chiavenna.

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone G

Martedì 8/10 Giussano-Sampietrina 58-60; giovedì 10 ore 21.15 Le Bocce Erba-Lomazzo 73-61; venerdì 11 ore 21.15 Tavernerio-Btf Cantù, ore 21.30 Albavilla-SB’83 Cermenate, Pol. Senna-Playgorund Team, S. Ambrogio Mariano-Leopandrillo Cantù; domenica 13 ore 19 Chiavenna-Alebbio Como.