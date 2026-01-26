DR3: Guanzate doma Turate, Alebbio solo in vetta

Il punto sul girone E lariano.

Domenica 25 gennaio si è chiuso con l’ultimo posticipo il primo turno di ritorno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Posticipi in DR3

Un posticipo che ha visto il successo al fotofinish del Guanzate contro Lomazzo. Nei piani alti, ha vinto la capolista Alebbio Como che sbancando Mariano mantiene due punti di vantaggio sul Tavernerio vittorioso nel derby a Erba. Dietro vanno ko la Virtus Cermenate e il Playground ora agganciato dal Senna. Da segnalare nelle retrovie la vittoria del fanalino Turate contro Villa Guardia.

I risultati del 1° turno di ritorno

Giovedì 22 gennaio Cdg Erba-Tavernerio 56-71, Playground Team-Albavilla 50-53, SB’83 Cermenate-Virtus Cermenate 54-52; venerdì 23 Basket 2000 Turate-Villa Guardia 78-68, Senna-Cucciago 62-44, Mariano-Alebbio 65-77; domenica 25 Osg Guanzate-Abc Lomazzo 51-49.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 26; Basket Tavernerio 24; Virtus Cermenate, 22; Playground Team, Senna 18; Osg Guanzate 16; Cucciago Bulls, Cdg Erba, Abc Lomazzo 12; GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 10; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.

Il cartellone del 2° turno di ritorno

Mercoledì 28 gennaio ore 21.30 Lomazzo-Turate, Alebbio-Guanzate; giovedì 29 ore 21.15 Virtus Cermenate-Erba; venerdì 30 ore 21 Villa Guardia-Playground, Albavilla-Cucciago Bulls, Tavernerio-Mariano, Senna-SB’83 Cermenate.