Pallacanestro minors

DR3: Guanzate vince al fotofinish contro SB’83 Cermenate

Si è chiuso il 7° turno del girone E lariano con un posticipo al cardiopalma.

DR3: Guanzate vince al fotofinish contro SB’83 Cermenate

Guanzate · 17/11/2025 alle 17:33

di

Si è chiuso con un posticipo al cardiopalma il 7° turno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Guanzate vince in DR3

Ad Appiano Gentile, ieri, domenica 16 novembre, i padroni di casa dell’OSG Guanzate sono riusciti a domare al fotofinish e non senza brividi l’SB’83 Cermenate di misura per 55-54. Un successo prezioso che permette al team diretto da coach Claudio Matteazzi di salire a quota 8 punti mentre SB’83 resta sul fondo a quota 4.

I risultati del 7° turno d’andata del girone E

Mercoledì 12 ore 21.30 Alebbio Como-Albavilla 77-68, Lomazzo-Villa Guardia 68-67, giovedì 13 Virtus Cermenate-Cucciago Bulls 74-63, CDG Erba-Playground Team 58-75; venerdì 14  Tavernerio-Senna 82-66, Sant’Ambrogio Mariano-Turate 54-46; domenica 16 20.30 OSG Guanzate-SB’83 Cermenate 55-54.

La classifica aggiornata del girone Em, DR3

Alebbio Como,  Virtus Cermenate 14; Tavernerio 12; Playground Team  10; ABC Lomazzo, Senna, OSG Guanzate 8; Villa Guardia, CDG Erba, 6; Cucciago Bulls,  SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 4; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.

Il programma dell’8° turno d’andata del girone E

Giovedì 12 ore 20 Cucciago-Erba, Playground-Mariano, 21.30 SB’83 Cermenate-Lomazzo; venerdì 21 ore 21 Villa Guardia-Alebbio, Albavilla-Tavernerio, Turate-Guanzate, Senna-Virtus Cermenate

Alessio Di Cursi dell'OSG Guanzate
Alessio Di Cursi dell’OSG Guanzate ok in DR3
Tu cosa ne pensi?