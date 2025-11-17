DR3: Guanzate vince al fotofinish contro SB’83 Cermenate

Si è chiuso con un posticipo al cardiopalma il 7° turno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.
Guanzate vince in DR3
Ad Appiano Gentile, ieri, domenica 16 novembre, i padroni di casa dell’OSG Guanzate sono riusciti a domare al fotofinish e non senza brividi l’SB’83 Cermenate di misura per 55-54. Un successo prezioso che permette al team diretto da coach Claudio Matteazzi di salire a quota 8 punti mentre SB’83 resta sul fondo a quota 4.
I risultati del 7° turno d’andata del girone E
Mercoledì 12 ore 21.30 Alebbio Como-Albavilla 77-68, Lomazzo-Villa Guardia 68-67, giovedì 13 Virtus Cermenate-Cucciago Bulls 74-63, CDG Erba-Playground Team 58-75; venerdì 14 Tavernerio-Senna 82-66, Sant’Ambrogio Mariano-Turate 54-46; domenica 16 20.30 OSG Guanzate-SB’83 Cermenate 55-54.
La classifica aggiornata del girone Em, DR3
Alebbio Como, Virtus Cermenate 14; Tavernerio 12; Playground Team 10; ABC Lomazzo, Senna, OSG Guanzate 8; Villa Guardia, CDG Erba, 6; Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 4; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.
Il programma dell’8° turno d’andata del girone E
Giovedì 12 ore 20 Cucciago-Erba, Playground-Mariano, 21.30 SB’83 Cermenate-Lomazzo; venerdì 21 ore 21 Villa Guardia-Alebbio, Albavilla-Tavernerio, Turate-Guanzate, Senna-Virtus Cermenate