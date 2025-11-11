DR3: Guanzate vince il posticipo, ora è vigilia dei derby Alebbio-Albavilla e Lomazzo-GSV

Il tempo di archiviare il 6° turno d’andata con il successo casalingo nel posticipo del Guanzate contro Mariano ed ecco che il girone E è già pronto ad aprire una nuova tornata.
Derby in DR3
Domani sera, mercoledì 13 novembre, infatti, si torna in campo con due ghiotti anticipi: la capolista Alebbio Como riceve l’Albavilla mentre Lomazzo dopo l’ultimo colpo esterno cerca il bis casalingo ospitando il Villa Guardia. Giovedì sera invece altre due sfide interessanti Virtus Cermenate-Cucciago Bulls, CDG Erba-Playground Team.
I risultati del 6° turno del girone E
Playground Team-Virtus Cermenate 56-66, Cucciago-Tavernerio 49-84, 21.30 SB’83-Villa Guardia 58-51, Albavilla-Lomazzo 52-69, Turate-CDG Erba58-84, Senna-Alebbio 68-72, Guanzate-Mariano 62-48.
La classifica aggiornata del girone E
Virtus Cermenate, Alebbio Como 12; Tavernerio 10; Senna, Playground Team 8; OSG Guanzate, Villa Guardia, Lomazzo, CDG Erba, 6; Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate 4: Sant’Ambrogio Mariano 2; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.
Il programma del 7° turno d’andata del girone E
Mercoledì 12 ore 21.30 Alebbio-Albavilla, Lomazzo-Villa Guardia, giovedì 13 21.15 Virtus Cermenate-Cucciago Bulls, CDG Erba-Playground Team; venerdì 14 21.15 Tavernerio-Senna, 21.30 Mariano-Turate; domenica 16 20.30 OSG Guanzate-SB’83 Cermenate.