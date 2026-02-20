DR3: I Cucciago Bulls stoppano la capolista Alebbio, agganciata da Tavernerio

Ieri sera tre anticipi pirotecnici hanno aperto nel 5° turno di ritorno nel girone E

Anticipi tellurici ieri sera, giovedì’ 19 febbraio, nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Colpi d’anticipo in DR3

I Cucciago Bulls infatti hanno rifilato la seconda sconfitta stagionale alla capolista Alebbio Como ora agganciata in vetta dal Tavernerio corsaro sul campo del Playground Team. Nelle retrovie invece colpaccio esterno del Mariano sul campo della SB’83 Cermenate, Stasera si gioca ad Albavilla, Turate e Senna mentre il turno sarà chiuso dal ghiotto posticipo domenicale Guanzate-Erba.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del Girone E

Giovedì 19 Cucciago Bulls-Alebbio Como 57-50, Playground Team-Tavernerio 68-72, SB’83 Cermenate-Sant’Ambrogio Mariano 56-57, venerdì 20 Albavilla-Villa Guardia, Turate-Virtus Cermenate, Senna-Lomazzo, domenica 22 ore 20.30 Osg Guanzate-Cdg Erba.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como, Basket Tavernerio 32; Virtus Cermenate 28; Senna 22; Playground Team 20; Cucciago Bulls 18; Osg Guanzate, Lomazzo 16; Cdg Erba, GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.