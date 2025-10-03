DR3: I derby del giovedì sera premiano Virtus Cermenate e Senna

C’era attesa nel campionato di DR3, Divisione Regionale 3 per il giovedì di derby nel girone E lariano. Ieri sera in programma due sfide “made in Brianza” davvero interessanti.

Vittore in DR3

A Cermenate la stracittadina tra Virtus e SB’83 non ha deluso le attese e ha visto il successo dei gialloblù di casa che si sono imposti per 70-54. Molto più combattuta e tirata la sfida tra Cucciago Bulls e Pol. Senna che ha salutato il colpo corsaro dei bianconeri che hanno “matato” nel finale i tori di casa. Oggi si completa il cartellone con le ultime tre sfide del girone Villa Guardia-Turate, Albavilla-Playground Team e Tavernerio-CDG Erba.

Primo turno d’andata, girone E

Mercoledì 1 ottobre ore 2130 Lomazzo-Guanzate 54-65, Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano 79-61; giovedì 2 ore 20 Cucciago Bulls-Senna 42-46, 21.15 Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate 70-54; venerdì 3 21 Villa Guardia-Turate, 21.15 Albavilla-Playground Team, 21.15 Tavernerio-CDG Erba.