DR3: il campionato scatta con Lomazzo-Guanzate e Alebbio-Mariano

Il girone lariano del campionato 2025/26 di DR3, Divisione Regionale 3, scatterà ufficialmente mercoledì primo ottobre.
Sulla linea del via il campionato di DR3
In queste ore è stato diramato il calendario del torneo che vedrà al via nel girone E le 14 squadre comasche. Due le partite inaugurali in programma il primo ottobre Lomazzo-Guanzate e Alebbio Como-Mariano. Il turno iniziale si completerà con le altre 5 gare tra giovedì 2, in cui spicca il derby di Cermenate e venerdì 3 in cui ci sarà Tavernerio-Erba. Il girone d’andata si chiuderà il 16 gennaio mentre il girone di ritorno si giocherà dal 22 gennaio al 24 aprile 2026.
Primo turno d’andata, girone E
Mercoledì primo ottobre 2025 Lomazzo-Guanzate, Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano; giovedì 2 Cucciago Bulls-Senna, Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate; venerdì 3 Villa Guardia-Turate, Albavilla-Playground Team, Tavernerio-CDG Erba.
Girone E
007045 Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)
051378 PLAYGROUND TEAM CANTU’ – CANTU’ (COMO)
054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS – CUCCIAGO (COMO)
007661 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA – ERBA (COMO)
006582 U.S. Alebbio 1954 – COMO (COMO)
001604 Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)
055141 OSG GUANZATE – GUANZATE (COMO)
006236 ABC PALL. LOMAZZO – LOMAZZO (COMO)
012587 SCUOLA BK OTTANTATRE’ CERMENATE – CANTU’ (COMO)
008782 S.AMBROGIO MARIANO – MARIANO COMENSE (COMO)
002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)
002986 VILLAGUARDIA – VILLA GUARDIA (COMO)
038519 BASKET 2000 TURATE – TURATE (COMO)
010610 POLISPORTIVASENNA – SENNA COMASCO (COMO)