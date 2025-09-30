DR3: si inizia con Lomazzo-Guanzate e Alebbio-Mariano

Signore e signori, anche il campionato DR3, Divisione Regionale 3, è alla vigilia della prima palla a due.

Si aprono le danze in DR3

Mercoledì 1 ottobre si giocano i due anticipi del 1° turno d’andata del girone E lariano. Fari puntati domani su Lomazzo-Guanzate e Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano. Proprio in casa del club marianese si è avuto un cambiamento importante in panchina con l’arrivo di coach Francesco Moro già direttore tecnico e responsabile del settore giovanile del club e che guiderà una prima squadra composta dagli Under19 uscenti, tutti nati 2006 con l’obiettivo di dare continuità al progetto avviato da qualche anno e che punta a fare crescere i giovani prodotti del vivaio: “Si, è vero: una scelta nel segno della continuità. Per la verità all’inizio volevamo partecipare al campionato di Divisione Regionale4 ma poi abbiamo scelto di fare la DR3 anche se rappresenta un doppio salto per i nostri ragazzi molti alla prima esperienza in un campionato senior. Il gruppo infatti è composto dai nostri giovani usciti dall’Under19 a cui abbiamo aggiunto alcuni innesti. Sappiamo che ci aspetta un campionato molto competitivo e difficile ma sarà l’occasione per ulteriore sviluppo del progetto avviato dalla nostra società che punta a far crescere i nostri ragazzi sotto ogni profilo in tutto il settore dal minibasket alla prima squadra”.

Giovedì sera doppio derby Cucciago-Senna e la stracittadina di Cermenate. Il 1° turno poi si chiuderà venerdì sera con le ultime tre sfide a Villa Guardia, Albavilla e Tavernerio dove andrà in scena il big match con Erba.

Primo turno d’andata, girone E

Mercoledì 1 ottobre ore 2130 Lomazzo-Guanzate, Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano; giovedì 2 ore 20 Cucciago Bulls-Senna, 21.15 Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate; venerdì 3 21 Villa Guardia-Turate, 21.15 Albavilla-Playground Team, 21.15 Tavernerio-CDG Erba.

Girone E

007045 Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)

051378 PLAYGROUND TEAM CANTU’ – CANTU’ (COMO)

054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS – CUCCIAGO (COMO)

007661 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA – ERBA (COMO)

006582 U.S. Alebbio 1954 – COMO (COMO)

001604 Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)

055141 OSG GUANZATE – GUANZATE (COMO)

006236 ABC PALL. LOMAZZO – LOMAZZO (COMO)

012587 SCUOLA BK OTTANTATRE’ CERMENATE – CANTU’ (COMO)

008782 S.AMBROGIO MARIANO – MARIANO COMENSE (COMO)

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)

002986 VILLAGUARDIA – VILLA GUARDIA (COMO)

038519 BASKET 2000 TURATE – TURATE (COMO)

010610 POLISPORTIVASENNA – SENNA COMASCO (COMO)