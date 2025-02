DR3: il Playground Team gioca d'anticipo a Giussano

Si apre già questa sera il 2° turno di ritorno del girone d'andata del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Anticipi in DR3

Apripista è l'anticipo in programma a Giussano, dove il Playground Team Cantù rende visita ai padroni di casa del 5 Fuori. Domani, mercoledì 5 febbraio, invece, entrerà in scena la capolista CDG Erba che ospiterà il Leopandrillo Cantù per difendere primato e imbattibilità.

Programma del 2° turno di ritorno del girone G

Martedì 4 ore 21.30 Giussano-Playground; giovedì 6 21.25 Erba-Leopandrillo; venerdì 7 21.15 Tavernerio-SB’83, Mariano-Sampietrina, Albavilla-Chiavenna, Senna-Btf Cantù, sabato 8 ore 20.30 Alebbio-Lomazzo.

I risultati del 14° turno, 1° di ritorno, DR3

Lomazzo-Erba 65-70; giovedì 30 SB’83 Cermenate-Albavilla 57-65, Playground-Senna 53-73, Sampietrina-Giussano 45-57, Leopandrillo Cantù-Mariano 52-74; sabato 1/2 Alebbio Como- Chiavenna 88-68; domenica 2 Btf Cantù-Tavernerio 56-97.

La classifica aggiornata del girone G

CDG Erba 28; Sant'Ambrogio Mariano, Tavernerio 22; Alebbio Como 22; 5 Fuori Giussano, Senna 16; Chiavenna 12; Sampietrina, Playground Team, Lomazzo, Albavilla 10; Leopandrillo Cantù 8; SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.