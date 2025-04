DR3: il Playground Team si regala una Pasqua dolce sbancando Albavilla

Ieri sera, mercoledì 16 aprile, è andato in scena il secondo anticipo pre pasquale del 12° turno di ritorno nel girone G di DR3.

Dolce Pasqua in DR3 per il Playground

In Divisione Regionale 3 si è giocato un derby che metteva in palio punti importanti per la classifica. Disputato sul campo ad Albavilla, si è risolto com il colpo grosso del Playground Team che così sale a quota 22 punti. Albavilla invece resta invischiato nelle zone calde. Il campionato ora si ferma per tornare settimana prossima quando si chiuderà il 12° turno di ritorno.

Il programma del 12° turno di ritorno del girone G

Martedì 15 aprile ore 21.30 Sampietrina-Tavernerio 56-43, mercoledì 16 ore 21.30 Albavilla-Playgroud Team 42-58; mercoledì 23 Btf-Alebbio; giovedì 24 Erba-Giussano, Leopandrillo-Senna, Mariano-Lomazzo, SB’83-Chiavenna.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 46; Sant'Ambrogio Mariano Comense 42, Alebbio Como 38; Tavernerio 36; Senna 28; 5 Fuori Giussano 26; Playground Team 22; Lomazzo, Chiavenna 20; Sampietrina 18; SB’83 Cermenate, Albavilla 14: Leopandrillo Cantù 12; Btf Cantù 2.