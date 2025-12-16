DR3: il Playground Team vince di misura il posticipo con SB’83 Cermenate

Si è deciso al fotofinish il posticipo dell’11° turno d ‘andata nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.
Vittoria di misura canturina in DR3
Ieri, lunedì 15 dicembre, in serata, il Playgroud Team Cantù l’ha spuntata di misura in casa contro un combattivo SB’83 Cermenate che si è arreso per 61-59. Con questo successo i canturini agganciano a quota 14 il Senna al quarto posto. Già domani si aprirà il 12° turno con due ghiotti anticipi Lomazzo-CDG Erba e Alebbio Como-Virtus Cermenate.
I risultati dell’11° turno d’andata, girone E
CDG Erba-GS Villa Guardia 73-69, Turate-Cucciago Bulls 62-56, Virtus Cermenate-Lomazzo 74-60, Tavernerio-Alebbio Como 52-54, Mariano-Albavilla 54-63, domenica 14 Guanzate-Senna 49-55; lunedì 15 Playground-SB’83 Cermenate 61-59.
La classifica aggiornata del girone E, DR3
Alebbio Como 22; Virtus Cermenate 20; Tavernerio 18; Playground Team, Senna 14; Guanzate, Cucciago Bulls 12; CDG Erba 10; ABC Lomazzo 8; Villa Guardia, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 2.
Questo il programma del 12° turno d’andata, girone E
Mercoledì 17 ore 21.30 Lomazzo-CDG Erba, Alebbio Como-Virtus Cermenate, giovedì 18 ore 20 Cucciago-Playground Team, 21.30 SB’83 Cermenate-Tavernerio; venerdì 18 21 Villa Guardia-Sant’Ambrogio Mariano; 21.30 Senna-Turate; domenica 21 ore 20.30 Albavilla-OSG Guanzate.