DR3: il posticipo premia Guanzate e Tavernerio aggancia l’Alebbio Como

Importanti risultati nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3.

Movimenti in cima alla classifica, DR3

Il posticipo domenicale vinto ieri, domenica 15 marzo, tra le mura domestiche dall’OSG Guanzate a spese del Turate ha chiuso un 8° turno importante per il girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3. Si, perché il ko casalingo dell’Alebbio Como ha portato l’aggancio in vetta del Tavernerio che ha vinto il derby contro Albavilla. Dietro salgono anche Virtus Cermenate e Playground Team in una zona playoff che si infiamma.

I risultati dell’8° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 11 marzo Alebbio-Villa Guardia 57-70, Lomazzo-SB’83 Cermenate 78-66; giovedì 12 CDG Erba-Cucciago Bulls 82-66, Virtus Cermenate-Senna 49-47; venerdì 13 Tavernerio-Albavilla 59-48, Mariano-Playground 51-66; domenica 15 ore 20.30 Osg Guanzate-Basket 2000 Turate 60-49.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como, Basket Tavernerio 36; Virtus Cermenate 34; Senna, Playground Team 24; Lomazzo, GS Villa Guardia, Osg Guanzate 22; Cucciago Bulls, Cdg Erba 20; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.

Il cartellone del 9° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 18 marzo ore 21.30 Lomazzo-Alebbio, giovedì 19 ore 20 Cucciago-Mariano, 21.15 Senna-Erba, ore 21.15 Playground Team-Guanzate, SB’83 Cermenate-Turate, Albavilla-Virtus Cermenate, venerdì 20 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio.