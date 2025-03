DR3: il Tavernerio cerca riscatto a Giussano per restare in scia di Erba e Mariano

Il tempo di archiviare il 7° turno di ritorno ed ecco che il girone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, torna già in campo.

Riscatto in DR3

Stasera, martedì 18 marzo, in anticipo torna in campo proprio il Tavernerio che vuole riscattarsi dopo il ko casalingo subito nel fine settimana scorso contro Senna. La squadra biancorossa diretta da coach Mattia Di Lorenzo, alle 21.30, apre il 7° turno di ritorno ospite sul campo del 5 Fuori Giussano per provare a restare in scia delle due battistrada Erba e Mariano Comense. Giovedì sera poi toccherà proprio alla capolista Erba che in casa ospiterà il big match contro l'Alebbio Como.

Il programma dell’8° turno di ritorno del girone G, DR3

Martedì 18 5 Fuori Giussano-Tavernerio; giovedì 20 Cdg Erba-Alebbio Como, Playgroud Team-Btf Cantù, Sampietrina-SB’83 Cermenate; venerdì 21 Senna-Lomazzo, Mariano Comense-Albavilla; domenica 23 Leopandrillo Cantù-Chiavenna.

Tutti i risultati del 7° turno di ritorno girone G

Mercoledì 12 marzo Lomazzo-Playground Team 51-65, giovedì 13 SB'83 Cermenate-Leopandrillo Cantù 73-59, venerdì 14 Tavernerio-Senna 68-76, Albavilla-Giussano 35-58; Alebbio Como-Mariano 62-71; domenica 16 Chiavenna-CDG Erba 62-71; Btf Cantù-Sampietrina 39-61.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 40; Sant’Ambrogio Mariano Comense 34; Tavernerio, Alebbio Como 32; Senna, 5 Fuori Giussano 24; Chiavenna, Lomazzo 16; Playground Team 14; Leopandrillo Cantù, Sampietrina 12; Albavilla, SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.