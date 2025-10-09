DR3: anticipi con quattro derby, spiccano Playground-GSV ed Erba-Cermenate

Tutto pronto nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, per il 2° turno d’andata, già questa sera il cartellone offre quattro anticipi davvero appetitosi.
Tempo di derby in DR3
A Cucciago i Bulls dopo la sconfitta casalinga nel derby con Senna cercano riscatto contro Albavilla anch’esso battuto all’esordio. A Erba i giovani di casa diretti da coach Davide Colombo ricevono una Virtus Cermenate lanciata dal primo successo. Tutta da seguire la sfida Playground-Villa Guardia tra due squadre subito vittoriose al debutto e candidate a recitare un ruolo da protagoniste nel girone. Infine a Cermenate la SB’83 ospita una sfida molto aperta con il Senna che punta a concedere il bis corsaro. Domani Turate-Lomazzo mentre il turno si chiuderà domenica con due interessanti postcipi Guanzate-Alebbio e una classica come Mariano-Tavernerio.
Programma del 2° turno d’andata, girone E
Giovedì 9 ottobre ore 20-15 Cucciago-Pallacanestro Albavilla, 21-15 Erba-Virtus Cermenate, Playground Team-Villa Guardia, 21.30 SB’83 Cermenate-Senna, venerdì 10 ore 21.15 Basket 2000 Turate-Lomazzo, domenica 12 ore 20.30 Osg Guanzate-Alebbio, Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio.