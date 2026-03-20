DR3: punti pesanti in zona playoff per Virtus, Erba e Playground

Il punto sul girone E lariano dopo il ricco giovedì sera valido per il 9° turno di ritorno: dietro colpi di Mariano e SB'83.

Giovedì ricco di partite nel 9° turno di ritorno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Punti in zona playoff, partite in DR3

Quasi tutte le gare in cartellone sono state giocate. Dopo il successo della capolista Alebbio Como nell’anticipo, ieri è toccato alla Virtus Cermenate che sbancando Albavilla ha agganciato momentaneamente al secondo posto il Tavernerio che gioca stasera a Villa Guardia. Ieri importante successo in chiave playoff anche per il Playground Team che ha regolato in casa il Guanzate. Sempre in zona playoff vittoria pesante per Erba che ha stoppato il Senna. Nelle retrovie invece si segnalano i preziosi successi di Mariano corsaro a Cucciago e della SB’83 Cermenate in casa contro Turate.

Il cartellone del 9° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 18 marzo ABC Lomazzo-Alebbio Como 56-68, giovedì 19 Cucciago-Mariano 45.51, Cdg Erba-Senna 79-63, Playground Team-Osg Guanzate 44-39, SB’83 Cermenate-Turate 65-51, Albavilla-Virtus Cermenate 68-74, venerdì 20 Villa Guardia-Tavernerio.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 38; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 36; Playground Team 26; Senna 24; ABC Lomazzo, GS Villa Guardia, Osg Guanzate, CDG Erba 22; Cucciago Bulls 20; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 10; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.