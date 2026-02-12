DR3: Alebbio doma Playground, i Cucciago Bulls sbancano Lomazzo

Due anticipi hanno aperto il 4° turno di ritorno del girone E lariano.

Ieri sera, un doppio anticipo ha aperto il 4° turno di ritorno nel girone E lariano del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Anticipi da urlo in DR3

Il big match d’alta quota ha sorriso ancora una volta alla capolista Alebbio Como che nel finale ha domato per 64-61 un buon Playground Team. Colpo esterno invece per i Cucciago Bulls passati sul campo del Lomazzo che agganciano a quota 16. Stasera due belle sfide a Cermenate e Erba mentre domani gli ultimi tre posticipi si giocheranno a Villa Guardia, Albavilla e Tavernerio che chiuderanno il cartellone.

Il programma completo del 4° turno di ritorno

Mercoledì 11 Lomazzo-Cucciago Bulls 60-70, Alebbio Como-Playground Team 64-61, Giovedì 12 ore 21.15 Virtus Cermenate-Osg Guanzate, CDG Erba-Mariano; venerdì 13 ore 21 Villa Guardia-Senna, Tavernerio-Basket 2000 Turate, Albavilla-Sb’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 32; Basket Tavernerio 28; Virtus Cermenate 26; Senna 22; Playground Team 20; Osg Guanzate, Lomazzo, Cucciago Bulls 16; Cdg Erba, GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 12; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4