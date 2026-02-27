DR3: la capolista Alebbio doma Senna, Cermenate vince di misura il derby con Playground

Si è già aperto il 6° turno di ritorno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Successo doppio in DR3

Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio, In DR3 si è visto il successo casalingo della capolista Alebbio Como a spese del Senna. Alla leader lariana ha risposto la Virtus Cermenate che di misura e in volata ha battuto a domicilio il Playground Team agganciando momentaneamente al secondo posto il Tavernerio che stasera ospita Cucciago. Da segnalare, negli anticipi, anche i successi interni di Lomazzo contro Albavilla e del Cdg Erba contro Turate.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 25/2 Lomazzo-Albavilla 84-69, Alebbio-Senna 67-56, giovedì 26/2 Cdg Erba-Turate 73-62, Virtus Cermenate-Playground Team 65-64, Venerdì 27/2 Villa Guardia-SB’83 Cermenate, Tavernerio-Cucciago, Sant’Ambrogio Mariano-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 34; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 32; Senna 22; Playground Team, Lomazzo 20; Cdg Erba, Cucciago Bulls 18; Osg Guanzate, GS Villa Guardia 16; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.