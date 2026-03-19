DR3: l’Alebbio Como rialza la testa, sbanca Lomazzo e torna in vetta

Ieri sera si è aperto il 9° turno del girone E lariano con il colpo esterno della capolista.

Alebbio Como in testa alla classifica del Girone E di DR3, Divisione Regionale 3.

Alebbio comanda in DR3

Riscatto immediato dell’Alebbio Como che dimentica il ko casalingo subito pochi giorni fa contro il Villa Guardia aprendo nel modo migliore il 9° turno del Girone E di Division Regionale 3. Ieri, mercoledì 18 marzo, in serata, infatti, la squadra comasca nell’anticipo ha sbancato il campo di Lomazzo per 56-68 riportandosi momentaneamente in vetta da sola al girone in attesa del posticipo di venerdì che vedrà il Tavernerio rendere visita al Villa Guardia. Oggi invece il resto del cartellone che presenta sfide interessanti a Cucciago, Senna, Vighizzolo, Albavilla e Cermenate.

Il cartellone del 9° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 18 marzo Lomazzo-Alebbio Como 56-68, giovedì 19 ore 20 Cucciago-Mariano, 21.15 Senna-Erba, ore 21.15 Playground Team-Guanzate, SB’83 Cermenate-Turate, Albavilla-Virtus Cermenate, venerdì 20 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 38; Basket Tavernerio 36; Virtus Cermenate 34; Senna, Playground Team 24; Lomazzo, GS Villa Guardia, Osg Guanzate 22; Cucciago Bulls, Cdg Erba 20; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.