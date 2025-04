DR3: l'Alebbio doma il Playground, si gioca a Tavernerio e Albavilla

Un successo è già stato conquistato in DR3, oggi tocca ad altre due compagini scendere in campo e conquistare la vittoria.

Match in DR3

Vittoria importante nel cartellone del 10° turno di ritorno in DR3, Divisione Regionale 3, quella messa a segno ieri sera, giovedì 10 aprile, dall'Alebbio Como: domando in casa il Playground Team ha consolidato il suo terzo posto nel girone G alle spalle di Erba e Mariano. Stasera proverà a rispondere il Tavernerio che tra le mura amiche cercherà riscatto e punti ospitando il Leopandrillo Cantù. Poco distante in campo anche l'Albavilla che riceverà la Sampietrina. Il cartellone poi si chiuderà domenica con il posticpo in Valtellina dove andrà in scena Chiavenna-Btf Cantù.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone G

Martedì 8 aprile 5 Fuori Giussano-Sant'Ambrogio Mariano 74-82; mercoledì 9 Lomazzo-SB’83 Cermenate 50-58, Senna-Erba 78-72; giovedì 10 Alebbio Como-Playground Team 51-45; venerdì 11 ore 21.15 Tavernerio-Leopandrillo Cantù, ore 21.30 Albavilla-Sampietrina; domenica 13 ore 19.30 Chiavenna-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 46; Sant'Ambrogio Mariano Comense 42, Alebbio Como 38; Tavernerio 34; Senna 28; 5 Fuori Giussano 26; Lomazzo, Playground Team 20; Chiavenna 18; Sampietrina 16; SB’83 Cermenate 14: Leopandrillo Cantù, Albavilla 12; Btf Cantù 2.