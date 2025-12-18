DR3: Alebbio vince il big match con la Virtus e resta in testa, Lomazzo stende Erba

Ieri sera si è aperto con i botti l'ultimo turno del 2025 nel girone E.

Il 12° turno, ultimo del 2025, nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3, si è aperto ieri, mercoledì 17 dicembre, in serata, con i fuochi d’artificio.

Doppio colpo in DR3

Il big match al vertice ha visto il successo dell’Alebbio Como contro la Virtus Cermenate mentre il Lomazzo ha stoppato Erba. Stasera due sfide interessanti Cucciago-Playground Team e SB’83 Cermenate-Tavernerio oltre al recupero Virtus Cermenate-Albavilla del 9° turno.

Questo il programma del 12° turno d’andata, girone E

Mercoledì 17 ore 21.30 Lomazzo-CDG Erba 78-56, Alebbio Como-Virtus Cermenate 81-72, giovedì 18 ore 20 Cucciago-Playground Team, 21.30 SB’83 Cermenate-Tavernerio; venerdì 18 21 Villa Guardia-Sant’Ambrogio Mariano; 21.30 Senna-Turate; domenica 21 ore 20.30 Albavilla-OSG Guanzate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 24; Virtus Cermenate 20; Tavernerio 18; Playground Team, Senna 14; Guanzate, Cucciago Bulls 12; CDG Erba, ABC Lomazzo 10; Villa Guardia, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 2.