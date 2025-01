DR3: l'anno si apre con i colpi di Erba, Tavernerio e Alebbio

Pronti via e subito il 2025 del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, riparte nel segno del CDG Erba.

Anno nuovo, nuovi colpi in DR3

La capolista del girone G, ieri sera giovedì 9 gennaio, ha iniziato l'anno nuovo come aveva finito quello vecchio: vincendo. Anche se il successo del team erbese non è stato semplice visto che ha dovuto sudare in casa per domare il Senna per 59-55 ma mantiene così imbattibilità e primato solitario. Alle sue spalle torna al successo il Tavernerio che ha sbancato la tana del Leopandrillo Cantù, così come l'Alebbio ha superato in trasferta il Playground Team. Colpo grosso anche nelle retrovie dove il Lomazzo ha espugnato Cermenate, mentre Albavilla è caduto sotto i colpi della Sampietrina. Oggi, venerdì 10 gennaio, tocca al Mariano in casa contro Giussano in uno scontro diretto in zona playoff. Chiuderà il cartellone il posticipo domenicale Btf Cantù-Chiavenna.

Il programma dell’11° turno d'andata girone G

Giovedì 9 Erba-Senna 59-55, Leopandrillo-Tavernerio 65-72, SB’83-Lomazzo 56-62, Playground Team-Alebbio 55-61 , Sampietrina-Albavilla 55-35; venerdì 10 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-5 Fuori Giussano; domenica 12 ore 21.15 Btf Cantù-Chiavenna.

La classifica del girone G, DR3

CDG Erba 22; Sant'Ambrogio Mariano, Tavernerio 18; Alebbio Como 16; 5 Fuori Giussano 12; Senna, Sampietrina 10; Playground Team, Leopandrillo Cantù, Lomazzo 8; Albavilla, SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.