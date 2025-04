DR3: l'anticipo Tavernerio-Playground apre l'ultimo turno

Si apre questa sera, lunedì 28 aprile, con un interessante derby nostrano Tavernerio-Playground Team, l'ultimo turno di stagione regolare del campionato di DR3.

Anticipo interessante in DR3

In Divisione regionale 3, la squadra biancorossa di coach Mattia Di Lorenzo è ormai sicura del quarto posto, mentre il Playground è ancora in lotta per la settima piazza. Domani, invece, saranno in programma altre due gare: il derby lariano Alebbio-Cermenate mentre il Leopandrillo Cantù sarà ospite del Giussano. Mercoledì sera poi l'atteso big match d'alta quota Mariano-Erba. Venerdì chiuderà il derby Albavilla-Btf Cantù.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno del girone G

Lunedì 28 aprile ore 21.15 Tavernerio-Playground Team, martedì 29 Alebbio-SB’83 Cermenate, 5 Fuori Giussano-Leopandrillo, mercoledì 30 Mariano-CDG Erba, Senna-Sampietrina, Lomazzo-Chiavenna, venerdì 2 maggio Albavilla-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 48; Sant'Ambrogio Mariano Comense 44, Alebbio Como 40; Tavernerio 36; Senna 30; 5 Fuori Giussano 26; Playground Team, Chiavenna 22; Lomazzo 20; Sampietrina 18; SB’83 Cermenate, Albavilla 14: Leopandrillo Cantù 12; Btf Cantù 2.