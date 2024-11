DR3: Leopandrillo vince il derby brianzolo per 47-40

Si è già aperto il 5° turno del girone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, con un derby tutto brianzolo.

In DR3 “made in Brianza"

Ieri sera, lunedì 4 novembre, ghiotto antipasto con un derby tutto "made in Brianza”. A Vighizzolo, infatti, il Leopandrillo Cantù ha ospitato la sfida con il Playground Team superandolo per 47-40. Sale così a 4 punti mentre il Playground resta ancora a 0. Intanto, in vetta del girone prosegue la marcia imbattuta del terzetto lariano formato da Erba, Mariano e Tavernerio.

Il cartellone del 5° turno del girone G

Lunedì 4 novembre Leopandrillo Cantù-Playground 47-40; martedì 5 Giussano-Chiavenna; giovedì 7 Erba-Btf Cantù, Sampietrina-Lomazzo; venerdì il derby Tavernerio-Albavilla, Mariano-SB’83, Senna-Alebbio.

I risultati del 4° turno del girone G

Martedì 29/10 Sampietrina-Leopandrillo 57-43; mercoledì 30 Lomazzo-Albavilla 61-65, giovedì 31 SB'83 Cermenate-Giussano 58-86, Playground Team-Erba 42-70; venerdì 1/11 Tavernerio-Alebbio 78-56; domenica 3 BTF Cantù-Mariano 43-61; domenica 10 ore 19.30 Chiavenna-Senna.

La classifica aggiornata del girone G

CDG Erba, Tavernerio, Mariano 8; Alebbio Como, Senna, Giussano 6; Sampietrina, Albavilla, Leopandrillo Cantù 4; Senna, Chiavenna 2; Lomazzo, Btf Cantù, SB'83, Playground Team 0.