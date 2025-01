DR3: Mariano sbanca Lomazzo e resta in scia della capolista Erba

Il Sant'Ambrogio Mariano Comense risponde alla capolista Erba e resta nella sua scia al secondo posto nel girone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

DR3, Sant’Ambrogio forza del girone

Ieri sera, mercoledì 15 gennaio, la squadra marianese diretta da coach Emanuele Agazzi è andata a vincere sul campo del Lomazzo una gara non semplice. Così come lo stesso tecnico biancorosso ha confermato: "Non è stata facile perché, come a Giussano, non abbiamo difeso come nostro solito e anche perché Lomazzo ha segnato tanto dalla lunga distanza. Per la verità però siamo sempre stati avanti e alla fine portiamo a casa una buona vittoria che ci prepara al meglio per il big match di giovedì prossimo contro Erba che chiuderà il girone d'andata". Oggi in cartellone la sfida Albavilla-Playground mentre domani, venerdì 17 gennaio, Tavernerio-Sampietrina e il derby Senna-Leopandrillo Cantù.

Il programma del 12° turno d'andata girone G

Martedì' 14 gennaio ore 21.30 5 Fuori Giussano-Erba 53-64; mercoledì 15 ore 21.30 Lomazzo-Mariano 56-66; giovedì 16 ore 21.30 Albavilla-Playground; venerdì 17 ore 21.15 Tavernerio-Sampietrina, 21.30 Senna-Leopandrillo; domenica 19 ore 19.30 Chiavenna-Sb'83 Cermenate., ore 20.30 Alebbio-Btf Cantù.

La classifica del girone G, DR3

CDG Erba 24; Sant'Ambrogio Mariano 22; Tavernerio 18; Alebbio Como 16; 5 Fuori Giussano 12; Senna, Sampietrina, Chiavenna 10; Playground Team, Leopandrillo Cantù, Lomazzo 8; Albavilla, SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.