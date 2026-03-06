DR3: negli anticipi colpi per Cucciago Bulls, Playground e Guanzate

Ieri il 6° turno di ritorno del girone e si è aperto con tre vittorie pesanti.

Tre interessanti anticipi hanno inaugurato il 7° turno di ritorno nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, e non hanno lesinato emozioni.

Emozioni in DR3

Ieri sera, copertina meritata per i Cucciago Bulls che in casa e al fotofinish hanno “matato” la terza forza del girone la Virtus Cermenate che rallenta la sua rincorsa al vertice. Bella vittoria casalinga anche per il Playground Team che ha domato Erba e si rilancia in quota playoff. Secondo colpo corsaro consecutivo invece per l’OSG Guanzate che dopo Mariano ieri ha sbancato anche il campo della SB’83 Cermenate. Stasera il cartellone si completa con le altre quattro gare. La capolista Alebbio è ospite ad Albavilla la sua inseguitrice Tavernerio è attesa dalla trasferta delicata a Senna, apertissimeanche le sfide a Villa Guardia e Turate.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del Girone E

Giovedì 5 marzo Cucciago Bulls-Virtus Cermenate 63-62, Playground Team-Erba 61-41, SB’83-Guanzate 57-64; venerdì 6 Villa Guardia-Lomazzo, Basket 200 Turate-Mariano, Albavilla-Alebbio Como, Senna-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como, Basket Tavernerio 34; Virtus Cermenate 32; Senna, Playground Team 22; Cucciago Bulls, Osg Guanzate, Lomazzo 20; Cdg Erba,GS Villa Guardia 18; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.