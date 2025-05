DR3: nei playout SB'83 Cermenate si salva e condanna Albavilla

Arriva un doppio verdetto importante dai playout salvezza di DR3, Divisione Regionale 3.

Playout in DR3

Ieri sera, martedì 20 maggio, si è giocata gara 2 della serie SB'83 Cermenate-Albavilla che ha salutato il successo dei padroni di casa che hanno così bissato la vittoria esterna nella gara d'andata festeggiando la salvezza. Esito amaro invece per Albavilla che ha così dovuto incassare la retrocessione in DR4. Ora resta aperta la serie Sampietrina-Leopandrillo Cantù. Dopo aver perso gara 1, infatti, la squadra canturina cercherà il riscatto in gara 2 in programma il 26 maggio in casa per portare la serie a gara 3.

Gara1 Alkbavilla-SB'83 Cermenate 46-62, Sampietrina-Leopandrillo Cantù 67-64

Gara 2 ieri SB'83 Cermenate-Albavilla 81-73, il 26 maggio Leopandrillo-Sampietrina

Eventuale gara 3 il 29 maggio Sampietrina-Leopandrillo

Definite le date delle semifinali playoff

Gare d'andata Playground-Mariano Comense giovedì 22 maggio ore 21.30; venerdì 23 maggio ore 21.30 Tavernerio-Erba

Gare di ritorno Mariano Comense-Playground Team venerdì 30 maggio ore 21.30 , Erba-Tavernerio giovedì 29 ore 21.15