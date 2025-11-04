DR3: Cermenate “sbanca” il Playground Team e mantiene la testa

Si è giocato un importante anticipo del 6° turno del girone E.

Ieri sera c’era attesa per il big match in programma nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3, che apriva con il botto il 6° turno del campionato.

Che colpo in DR3

Una sfida d’alta quota quella andata in scena al Toto Caimi di Vighizzolo dove i padroni di casa del Playground Team si sono dovuti arrendere a una nuova prova di forza della Virtus Cermenate. La formazione gialloblù infatti ha messo a segno il colpo corsaro per 56-66 che la mantiene in vetta da imbattuta. Giovedì sera altri due anticipi Cucciago-Tavernerio e SB’83 Cermenate-Villa Guardia, mentre il turno si chiuderà tra venerdì e poi con il posticipo domenicale Guanzate-Mariano.

Il programma del 6° turno d’andata del girone E

Lunedì 3 novembre ore 21.30 Playground Team-Virtus Cermenate 56-66, giovedì 6 ore 20 Cucciago-Tavernerio, 21.30 SB’83-Villa Guardia, venerdì 7 ore 21.15 Albavilla-Lomazzo, Turate-CDG Erba, 21.30 Senna-Alebbio, domenica 9 ore 20.30 Guanzate-Mariano

La classifica aggiornata del girone E

Virtus Cermenate 12; Alebbio Como 10; Tavernerio, Senna, Playground Team 8; Villa Guardia 6; Cucciago Bulls, CDG Erba, Guanzate, ABC Lomazzo 4; SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 2; Turate, Albavilla 0.