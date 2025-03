DR3: Leopandrillo Cantù cade in casa, Mariano travolgente

E' andato in archivio domenica 23 marzo l'8° turno di ritorno del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Girone da urlo in DR3, Mariano vince

Nel girone G posticipo domenicale amaro per il Leopandrillo Cantù stoppati in casa dal Chiavenna per 69-77. Da segnalare, invece, il grande successo casalingo del Sant'Ambrogio Mariano che ha travolto Albavilla confermandosi seconda forza del girone dietro la capolista Erba. E già mercoledì sera si aprirà il nuovo turno con il derby Lomazzo-Btf Cantù.

I risultati dell’8° turno di ritorno del girone G, DR3

5 Fuori Giussano-Tavernerio 70-73; Cdg Erba-Alebbio Como 79-66, Playground Team-Btf Cantù 75-59, Sampietrina-SB’83 Cermenate 52-49; Senna-Lomazzo 55-56, Sant'Ambrogio Mariano Comense-Albavilla 96-46; domenica 23 Leopandrillo Cantù-Chiavenna 69-77.

La classifica aggiornata del girone G

Cdg Erba 42; Sant’Ambrogio Mariano Comense 36, Tavernerio 34; Alebbio Como 32; Senna, 5 Fuori Giussano 24; Chiavenna, Lomazzo 18; Playground Team 16; Sampietrina 14; Leopandrillo Cantù 12; Albavilla, SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone G, DR3

Mercoledì 26 marzo ore 21.30 Lomazzo-Btf Cantù, giovedì 27 ore 21.30 SB'83 Cermenate-Playground Team, venerdì 28 ore 21.15 Tavernerio-Mariano, 21.30 Senna-Giussano, Albavilla-Erba, Alebbio Como-Leopandrillo Cantù; domenica 30 ore 19.30 Chiavenna-Sampietrina.