DR3: Albavilla scivola nella tana del Sondrio per 72-51

Si è già aperto il 7° turno d'andata del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Anticipo in DR3 amaro per Albavilla

Ieri sera, martedì 19 novembre, nel girone G è scesa in campo l'Albavilla di coach Francesco Verduzzo che però è stata battuta dal 5 Fuori Giussano per 72-51. Ora l'attenzione si sposta sulle sfide del giovedì dove spicca l'impegno casalingo della capolista Erba, che ospiterà il Chiavenna per mantenere primato e imbattibilità ma anche i derby brianzoli Playground-Lomazzo e Leopandrillo-SB'83 Cermenate.

Il cartellone del 7° turno del girone G

Martedì 19 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Albavilla 72-51, giovedì 21 ore 21.15 Erba-Chiavenna, 21.30 Playground Team-Lomazzo, Sampietrina-Btf Cantù, Leopandrillo Cantù-SB'83 Cermenate; venerdì 22 ore 21.30 Senna-Tavernerio, Mariano-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G, in DR3

Tavernerio, CDG Erba, Mariano 12; 5 Fuori Giussano10; Alebbio Como 8; Senna, Albavilla, Leopandrillo Cantù, Chiavenna 6; Sampietrina 4; Lomazzo, Playground Team2; Btf Cantù, SB'83 Cermenate 0.