DR3: ok l'Alebbio Como, ma vincono tutte le prime della classe

In DR3, Divisione Regionale 3, tutte le squadre lariane prime della classe hanno conquistato punti e vittorie.

DR3 vincente

Si è chiuso ieri, domenica 9 marzo, il 6° turno di ritorno del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, e nel girone G ci ha pensato alla grande l'Alebbio Como. La formazione, in casa, ha superato il 5 Fuori Giussano in progressione per 76-53 (18-13, 39-26, 49-38). Di fatto, nel week-end, hanno vinto tutte le squadre di testa a cominciare dalla capolista Erba che mantiene primato e imbattibilità. A questo hanno risposto sia la seconda forza Mariano - ha travolto il Chiavenna - e lo stesso Tavernerio, con più fatica a segno a domicilio contro Lomazzo. Già mercoledì, 13 marzo, si aprirà il 7° turno di ritorno con l'interessante anticipo ABC Lomazzo-Playground Team.

I risultati del 6° turno di ritorno girone G

Giovedì 6 Leopandrillo Cantù-Btf Cantù 60-77, Cdg Erba-SB’83 Cermenate 68-58, Sampietrina-Playground Team 31-55, Tavernerio-Lomazzo 63-59, Mariano-Chiavenna 70-51, Senna-Albavilla 61-50; domenica 9 Alebbio-Giussano 76-53.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 38; Sant’Ambrogio Mariano Comense 34; Tavernerio, Alebbio Como 32; Senna 22; 5 Fuori Giussano 20; Chiavenna, Lomazzo 16; Playground Team, Leopandrillo Cantù 12; Sampietrina, Albavilla 10; SB’83 Cermenate 8; Btf Cantù 2.

Il programma del 7° turno di ritorno girone G

Mercoledì 12 marzo ore 21.30 Lomazzo-Playground Team, giovedì 13ore 21.15 SB'83 Cermenate-Leopandrillo Cantù, venerdì 14 ore 21.15 Tavernerio-Senna, ore 21.30 Albavilla-Giussano; Alebbio Como-Mariano; domenica 16 ore 18 Chiavenna-CDG Erba; ore 21.15 Btf Cantù-Sampietrina.